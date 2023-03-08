Володимир Путін і Дональд Трамп, фото: «Интерфакс»

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Дональд Трамп, попередній президент США, давно наполягав на тому, що повномасштабне російське вторгнення в Україну ніколи не відбулася б, якби він залишився на посаді.

У нещодавньому радіоінтерв’ю Fox News він нарешті розповів, як міг би запобігти війні — за словами Трампа, для цього можна було б дозволити росії захопити частину України. Про це повідомляє видання Daily Beast.

За Трампа вони, росія, нічого не захопили. Бо путін розумів, що ніколи б цього не зробив, — заявив Трамп. — І це навіть без укладання угоди. Я міг би це зробити. У найгіршому випадку, я міг би домовитися про те, щоб вони щось захопили. Ви ж знаєте, що, є певні райони, які є російськомовними, відверто кажучи, але домовитись можна було б.

Видання зазначає, що уривки інтерв’ю з Трампом пізніше були показані у прайм-тайм програми Fox News, проте фрагмент, в якому екс-президент розповідає, що міг би зупинити війну, був скорочений — з нього вилучили ту частину, де Трамп розкриває свій план.

Замість цього, невдовзі після того, як Трамп каже: «Я міг би провести переговори», аудіозапис швидко пропускає близько 30 секунд його промови, перш ніж повернутися до того місця, де колишній президент переходить до своєї скарги на те, що «Китай більше не поважає Сполучені Штати», — зазначає видання.

Нагадаємо, у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного російського вторгнення в Україну Трамп похвалив російського диктатора за рішення визнати «незалежність» ОРДЛО, назвавши такий крок «геніальним», а путіна — «найсильнішою миротворчою силою».

Вже 27 лютого 2022 року Трамп засудив вторгнення, заявивши, що путін скористався «слабкістю» президента США Джо Байдена, проте 2 серпня того ж року заявив, що Україні треба було відмовитись від Криму та НАТО, щоб уникнути війни.

Джерело: Daily Beast