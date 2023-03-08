Голова правлячої партії Грузії звинуватив Майдан у війні та окупацій територій України

Іраклі Кобахідзе, фото: RT

https://racurs.ua/ua/n180702-golova-pravlyachoyi-partiyi-gruziyi-zvynuvatyv-maydan-u-viyni-ta-okupaciy-terytoriy-ukrayiny.html

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Іраклі Кобахідзе, голова правлячої партії Грузії «Грузинська мрія» заявив, що російське вторгнення в Україну та окупація частини українських територій нібито стали наслідком Революції гідності.

За словами Кобахідзе, цього ж нібито хочуть і грузинські «радикали», котрі в останні дні вийшли на масові акції протесту у Тбілісі, спровоковані намаганням влади запровадити резонансний закон про «іноземних агентів». Про це повідомляє видання «Новини Грузія».

Що з Майданом і що він приніс Україні? Вони втратили Крим та більшу частину Луганська та Донецька, продовження всього цього — війна, яка сьогодні йде в Україні, — заявив Кобахідзе.

Також Кобахідзе згадав депутата Європарламенту Віолу фон Крамон, котра, коментуючи дії грузинським силовиків проти мітингувальників, побачила аналогії з діями режиму Януковича в ході подій Революції гідності.

Що стосується порівняння з Майданом, по-перше, я вам скажу, що у в’язниці перебуває грузинський Янукович, і його звуть Михайло Саакашвілі, — заявив Кобахідзе. — Ми діятимемо не за порядком денним радикалів, порядком Віоли фон Крамон, а відповідно до інтересів грузинського суспільства.

Крім того, він заявив, що радикальна опозиція ввела суспільство в оману й назвав спекуляціями заяви про те, що ухвалення закону про «іноагентів» негативно позначиться на процесі набуття Грузією статусу кандидата в ЄС.

За його словами, правляча партія, після ухвалення законопроектів у першому читанні, чекатиме на укладення Венеціанської комісії, на що піде менше трьох місяців.

Водночас Кобахідзе назвав «революцію троянд» 2003 року в Грузії «революцією іноагентів», яка «принесла країні дев’ять антиєвропейських років.

Тим часом у Тбілісі сьогодні, 8 березня, продовжилися акції протесту. За повідомленнями ЗМІ, учасники мітингу, в якому беруть участь понад 35 тис. осіб, висунули до влади дві вимоги:

відкликати законопроект про іноагентів із парламенту;

звільнити всіх затриманих на вчорашній акції (за попередніми даними, це 66 осіб).

В разі невиконання вимог, мітингувальники обіцяють «перейти до інших кроків»

У соцмережах також з’явилися відео з лікарні у Тбілісі, де надавали допомогу постраждалим в ході вчорашніх зіткнень із силовиками.

Джерело: «Новини Грузія»