Протести у Грузії - поліція застосувала сльозогінний газ, почалися сутички

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Протести у Грузії розпочалися 7 березня після ухвалення парламентом у першому читанні кальки російського законопроєкту про «іноземних агентів». Дії грузинської влади розкритикували країни ЄС, США, представники опозиції. На тлі схвалення документа під будівлею парламенту почалися сутички між правоохоронцями і протестувальниками.

Документ зареєстрували члени руху «Сила народу». Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що ветує закон про «іноагентів». Проте правляча партія матиме можливість подолати вето. Законопроект передбачає створення реєстру неурядових організацій та засобів масової інформації, які на понад 20% фінансуються з-за кордону.

Посольство США у Грузії заявило, що «сьогодні чорний день для грузинської демократії». Просування парламентом цих інспірованих кремлем законів несумісне з явним прагненням народу Грузії до європейської інтеграції та її демократичного розвитку, — вказали у посольстві.

США також наголошують, що ці законопроекти викликають питання щодо відданості правлячої партії євроатлантичній інтеграції. Європейський Союз заявляє, що законопроект суперечить щонайменше двом із 12 рекомендацій для отримання Грузією статусу кандидата в ЄС.