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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Спецпризначенці СБУ знищили дроном російську вогнеметну систему «Сонцепьок» (ВІДЕО)

8 бер 2023, 19:18
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Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок».





Відповідне відео сьогодні, 8 березня, опублікував прес-центр СБУ. �

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу, — вказано в описі відео. — «Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту»…

Нагадаємо, в середині лютого Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення за час повномасштабного російського вторгнення дев’яти вогнеметних систем залпового вогню ворога, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».

Джерело: Ракурс


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