Знищення російської техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n180701-specpryznachenci-sbu-znyschyly-dronom-rosiysku-vognemetnu-systemu-soncepok-video.html

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Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 8 березня, опублікував прес-центр СБУ. �

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу, — вказано в описі відео. — «Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту»…

Нагадаємо, в середині лютого Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення за час повномасштабного російського вторгнення дев’яти вогнеметних систем залпового вогню ворога, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».