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Знищення російської техніки, скріншот відео
Спецпризначенці СБУ знищили дроном російську вогнеметну систему «Сонцепьок» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n180701-specpryznachenci-sbu-znyschyly-dronom-rosiysku-vognemetnu-systemu-soncepok-video.htmlРакурс
Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок».
Відповідне відео сьогодні, 8 березня, опублікував прес-центр СБУ. �
Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу, — вказано в описі відео. — «Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту»…
Нагадаємо, в середині лютого Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення за час повномасштабного російського вторгнення дев’яти вогнеметних систем залпового вогню ворога, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».
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