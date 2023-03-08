Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n180701-specnazovcy-sbu-unichtojili-dronom-rossiyskuu-ognemetnuu-sistemu-soncepek-video.html

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Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок».

Відповідне відео сьогодні, 8 березня, опублікував прес-центр СБУ. �

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу, — вказано в описі відео. — «Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту»…

Нагадаємо, в середині лютого Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення за час повномасштабного російського вторгнення дев’яти вогнеметних систем залпового вогню ворога, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».