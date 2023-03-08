Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Спецназовцы СБУ уничтожили дроном российскую огнеметную систему «Сонцепек» (ВИДЕО)

8 мар 2023, 19:18
999

Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок».





Відповідне відео сьогодні, 8 березня, опублікував прес-центр СБУ. �

Воїни Центру спецоперацій «А» Служби безпеки спалили російську важку вогнеметну систему «Сонцепьок» прямо в момент її залпу, — вказано в описі відео. — «Друга армія світу» залишилась без ще одного «аналоговнєту»…

Нагадаємо, в середині лютого Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення за час повномасштабного російського вторгнення дев’яти вогнеметних систем залпового вогню ворога, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров