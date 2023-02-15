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Уничтожение российского ТОС-1, скриншот видео

Девять тяжелых огнеметных систем залпового огня уже потеряли рашисты (ВИДЕО)

15 фев 2023, 21:01
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже дев’ять вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».





Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також Генштаб опублікував відео знищення однієї з цих установок.

Нагадаємо, навесні 2022 року стало відомо, що захисники України захопили одну з установок ТОС-1А «Солнепьок» разом із боєкомплектом та заряджаючою машиною. Також з’явилися повідомлення про застосування трофейної ТОС-1А на Ізюмському напрямку.

Источник: Ракурс


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