Знищення російського ТОС-1, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n179976-dev-yat-vajkyh-vognemetnyh-system-zalpovogo-vognu-vje-vtratyly-rashysty-video.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже дев’ять вогнеметних систем залпового вогню, таких як ТОС-1 «Буратіно» та ТОС-1А «Солнепьок».

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також Генштаб опублікував відео знищення однієї з цих установок.

Нагадаємо, навесні 2022 року стало відомо, що захисники України захопили одну з установок ТОС-1А «Солнепьок» разом із боєкомплектом та заряджаючою машиною. Також з’явилися повідомлення про застосування трофейної ТОС-1А на Ізюмському напрямку.