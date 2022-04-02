Уничтожение вражеской системы «Буратино» и двух вертолетов рф попало на видео

ССО уничтожили вражескую систему «Буратино». Фото: Генштаб ВСУ

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Російські збройні сили втратили ще два вертольоти та рідкісну важку вогнеметну систему «Буратіно».

У Харківській області військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з Житомира збили два транспортно-бойових вертольоти Мі-8 збройних сил російської федерації. Ворожі «пташки» збили розрахунком вітчизняного переносного противотанкового ракетного комплексу «Корсар». Це по суті перший випадок, коли з ПТРК успішно знищено повітряну ціль. Про це 2 квітня повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що після ураження ракетою, некерований вертоліт завалившись набік при падінні зіштовхнувся з летівшим позаду своїм же гвинтокрилом. На відео вертольоти горять після приземлення.

Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили важку вогнеметну систему «Буратіно».

За інформацією військових, ТОС-1 «Буратіно» — російська важка вогнеметна система залпового вогню калібру 220 мм на базі танка Т-72. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Якщо вірити відкритим джерелам, то росія має у своєму розпорядженні близько 15 одиниць «Буратіно», про решту модифікацій поки що невідомо.

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Нагадаємо, 1 квітня військові Сил спеціальних операцій ЗСУ влаштували результативну засідку на ворожу техніку, внаслідок якої спалили паливозаправник росіян.