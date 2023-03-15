ВСУ уничтожили российский Су-25 и вражеский ЗРК на огневой позиции. Фото: Еспресо

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Авіація Повітряних сил ЗСУ 15 березня завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Також сьогодні було збито російський штурмовик Су-25. А підрозділи ракетних військ і артилерії у середу вразили пункт управління, три райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 15 березня.

Тим часом підрозділи російських окупаційних військ не відмовляються від своїх намірів щодо окупації України й продовжують наступ, не рахуючись із втратами. Основні зусилля противник зосередив на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог намагається прорвати оборону ЗСУ, а на Бахмутському напрямку штурмує місто Бахмут. Сили оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Оріхово-Василівка та Богданівка.

Нагадаємо, британська розвідка 15 березня повідомляла, що Бахмутський напрямок залишається найзапеклішою ділянкою фронту, де росіяни не полишають спроб захопити місто. Також ворог намагається наступати на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, а на Запорізькому та Херсонському — тримає оборону й обстрілює населені пункти.