Нардепа Камельчука оправдали по делу о лжи в декларации

https://racurs.ua/n180976-nardepa-kamelchuka-opravdali-po-delu-o-lji-v-deklaracii.html

Ракурс

Юрія Камельчука, нардепа від партії влади «Слуга народу», виправдав Вищий антикорупційний суд.

«Слугу» звинуватили у неправдивому декларуванні. ВАКС зняв обвинувачення у зв’язку з недоведеністю наявності в його діях складу правопорушення.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС, строки в цій справі збігають 5 квітня.

За версією обвинувачення НАБУ і САП, нардеп був зобов’язаний, але не вніс до електронної декларації особи за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві, яку орендував протягом двох років — з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед «ПриватБанком» на суму понад 48 тис. 864 дол.