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Ракурс
ДБР объявило подозрение командиру взвода, ногами избившего солдата на Житомирщине

ГБР объявило подозрение командиру взвода, избившего солдата на Житомирщине

16 мар 2023, 13:24
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Повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень командиру взводу військової частини на Житомирщині, який побив солдата-строковика.





За даними слідства, «виховна бесіда» з солдатом відбулася нібито через те, що строковик був напідпитку. Офіцер побив його руками й ногами, солдат зазнав легких тілесних ушкоджень.

Командира відсторонили від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами, повідомили 16 березня у ДБР.

Нагадаємо, командир взводу побив ногами солдата-строковика в казармі навчального центру на Житомирщині. Відео потрапило в інтернет, офіцера відсторонили, тепер він просить вибачення.

Побиття відбулося у 190-му навчальному центрі в смт Гуйва на Житомирщині, інформує «Перший Житомирський». Офіцер на відео — командир 2-го взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Також у мережі опубліковано аудіозапис, імовірно, зроблений під час конфлікту. Офіцер із російською лайкою сварить підлеглого за те, що той не попередив його про візит полковника.

Після розголосу Вітусевич записав відеозвернення, в якому визнав свою провину та заявив, що готовий до покарання. Він дає зрозуміти, що побив солдата через те, що той зловживав алкоголем.

Алкоголь в армії — це неприпустимо. Це смерть на фронті, це ризик для життя всього підрозділу, де б він не був — на навчаннях чи в районі виконання бойових дій. Це неприпустимо і потрібно суворо забороняти. Я буду відповідати за свої дії, сумнівів у цьому немає, але це не змінить мого ставлення до алкоголю в армії, — сказав Вітусевич.

Источник: Ракурс


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