ДБР оголосило підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині

https://racurs.ua/ua/n180982-dbr-ogolosylo-pidozru-komandyru-vzvodu-yakyy-pobyv-soldata-na-jytomyrschyni.html

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Повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень командиру взводу військової частини на Житомирщині, який побив солдата-строковика.

За даними слідства, «виховна бесіда» з солдатом відбулася нібито через те, що строковик був напідпитку. Офіцер побив його руками й ногами, солдат зазнав легких тілесних ушкоджень.

Командира відсторонили від посади на час розслідування. Йому може загрожувати до 12 років за ґратами, повідомили 16 березня у ДБР.

Нагадаємо, командир взводу побив ногами солдата-строковика в казармі навчального центру на Житомирщині. Відео потрапило в інтернет, офіцера відсторонили, тепер він просить вибачення.

Побиття відбулося у 190-му навчальному центрі в смт Гуйва на Житомирщині, інформує «Перший Житомирський». Офіцер на відео — командир 2-го взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Також у мережі опубліковано аудіозапис, імовірно, зроблений під час конфлікту. Офіцер із російською лайкою сварить підлеглого за те, що той не попередив його про візит полковника.

Після розголосу Вітусевич записав відеозвернення, в якому визнав свою провину та заявив, що готовий до покарання. Він дає зрозуміти, що побив солдата через те, що той зловживав алкоголем.