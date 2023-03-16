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Defense Express пишет, что атакованный россиянами MQ-9 Reaper летал вблизи базы рф в Севастополе

Атакованный россиянами MQ-9 Reaper летал вблизи базы рф в Севастополе — Defense Express

16 мар 2023, 15:04
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Американський БПЛА MQ-9 Reaper, який атакували російські Су-27, літав поблизу головної військової бази рф у тимчасово окупованому Севастополі.





На відео, яке сьогодні опублікувало Міноборони США, видно берегову лінію, що й дозволило виданню Defense Express локалізувати місце події.

Ймовірно, мова йде про район на південному заході від Севастополя. Отже, американський дрон дійсно наблизився до військової бази рф та міг вести розвідку. У полі зору безпілотника також могла опинитися авіабаза «Бельбек».

Нагадаємо, США опублікували кадри атаки російських винищувачів Су-27 на американський безпілотник MQ-9 Reaper в акваторії Чорного моря. На кадрах помітні пошкодження лопаті повітряного гвинта у розвідувального дрона.

Найвище керівництво Кремля схвалило агресивні дії російських винищувачів проти американського безпілотника над Чорним морем, повідомило NBC News з посиланням на дані розвідки.

Американські чиновники заявили, що росіяни вже дісталися до району, де розбився MQ-9 Reaper. Вони активно шукають уламки, але США не бачать жодних ознак того, що змогли щось знайти. За словами джерел видання, США теж навряд чи зможуть знайти уламки.

Источник: Ракурс


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