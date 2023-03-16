Украинские бойцы сбили китайский дрон Mugin-5

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На Донбасі Сили оборони України збили китайський безпілотник Mugin-5. Компанія, яка виготовляє ці БПЛА, назвала інцидент «дуже сумним».

CNN повідомляє, що безпілотник Mugin-5 є комерційним — його можна придбати на сайтах Alibaba і Taobao. Збитий БПЛА був переобладнаним та ніс на собі вибухівку, хоча також його можна використовувати для розвідки.

Українські військові збили Mugin-5 зі стрілецької зброї в ніч проти 11 березня.

Раніше компанія Mugin Limited засудила використання своєї продукції під час війни та заявила, що припинила продавати продукцію у рф чи Україну після повномасштабного вторгнення.

Компанія підтвердила CNN, що це їхній дрон, та назвала інцидент «глибоко прикрим».

Українські військові розповіли CNN, що збили дрон зі стрілецької зброї — апарат летів на дуже малій висоті. Кореспондент телеканалу підтвердив, що на корпусі БПЛА видно кульові отвори.

Один з експертів, опитаних CNN, зазначив, що безпілотник передбачив механізм скидання бомби, зроблений з компонентів, надрукованих на 3D-принтері. Це, вважає експерт, свідчить про те, що безпілотник був розрахований на багаторазове використання.

Що відомо про цей китайський дрон

Mugin-5 не є військовим дроном. Він вільно продається на сайтах Alibaba і Taobao.

Ціна варіюється від 10 до 14 тис. дол. Mugin-5 можна переобладнати під розвідувальні задачі або зробити з нього дрон-камікадзе. OSINT-розслідувачі писали, що українські сили теж використовують Mugin-5. Їх помічали під час ударів по російських об'єктах у Криму влітку минулого року.