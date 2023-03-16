Какие ракеты могут сбивать Воздушные силы, рассказал Игнат

https://racurs.ua/n180991-kakie-rakety-mogut-sbivat-vozdushnye-sily-rasskazal-ignat.html

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Збройні сили України здатні збивати ракети морського базування «Калібр», крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, ракети наземного базування Р-500 зі складу комплексу «Іскандер-К», а також керовані ракети Х-59 і протикорабельні ракети Х-35.

Про це повідомив 16 березня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, захисники України наразі не мають можливості збивати наступні види ракет: