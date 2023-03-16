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Какие ракеты могут сбивать Воздушные силы, рассказал Игнат
Какие ракеты могут сбивать Воздушные силы, рассказал Игнатhttps://racurs.ua/n180991-kakie-rakety-mogut-sbivat-vozdushnye-sily-rasskazal-ignat.htmlРакурс
Збройні сили України здатні збивати ракети морського базування «Калібр», крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, ракети наземного базування Р-500 зі складу комплексу «Іскандер-К», а також керовані ракети Х-59 і протикорабельні ракети Х-35.
Про це повідомив 16 березня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
З його слів, захисники України наразі не мають можливості збивати наступні види ракет:
9М723 — балістична ракета «Іскандер-М»;
9М79М — оперативно-тактична ракета «Точка-У»;
реактивні снаряди РСЗВ;
Х-22 — надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності;
Р-800 — крилата ракета берегового базування «Онікс»;
Х-47 — гіперзвукова аеробалістична ракета «Кинджал»;
Х-31П — авіаційна протирадіолокаційна ракета в різних модифікаціях.
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