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Какие ракеты могут сбивать Воздушные силы, рассказал Игнат

Какие ракеты могут сбивать Воздушные силы, рассказал Игнат

16 мар 2023, 16:00
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Збройні сили України здатні збивати ракети морського базування «Калібр», крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, ракети наземного базування Р-500 зі складу комплексу «Іскандер-К», а також керовані ракети Х-59 і протикорабельні ракети Х-35.





Про це повідомив 16 березня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, захисники України наразі не мають можливості збивати наступні види ракет:

  • 9М723 — балістична ракета «Іскандер-М»;

  • 9М79М — оперативно-тактична ракета «Точка-У»;

  • реактивні снаряди РСЗВ;

  • Х-22 — надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності;

  • Р-800 — крилата ракета берегового базування «Онікс»;

  • Х-47 — гіперзвукова аеробалістична ракета «Кинджал»;

  • Х-31П — авіаційна протирадіолокаційна ракета в різних модифікаціях.

Источник: Ракурс


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