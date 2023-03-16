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Ракурс
Залужный показал уникальные кадры, как ВСУ освобождали Херсонщину

Залужный показал уникальные кадры, как ВСУ освобождали Херсонщину (ВИДЕО)

16 мар 2023, 20:20
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 16 березня оприлюднив відео про те, що як під час звільнення Правобережжя 64-й окремий гарматний артилерійський дивізіон 406-ї Окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, яка входить до Командування морської піхоти Військово-морських сил України, знищив велику кількість техніки та живої сили окупаційної армії росії.





Постійне масоване ураження сил та засобів ворога протягом весни й літа 2022 року дозволило виснажити угруповання російських військ і змусило їх відійти на лівий берег Дніпра, — вказав Залужний.

Військовослужбовці розповідають, що головна їхня задача була наступати, переміщуватися ближче до берега, взяти під вогневий контроль переправи.

Ті росіяни, які вміли плавати — попливли… По всьому березі була розкидана їхня форма. Вони втікали, а не планово виводили війська. Ми їх намагалися наздогнати. Наздогнати снарядом, — констатує військовослужбовець дивізіону Сергій.

Источник: Ракурс


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