Как будут выселять Московский патриархат из Лавры в Киеве, рассказал Данилов

https://racurs.ua/n181031-kak-budut-vyselyat-moskovskiy-patriarhat-iz-lavry-v-kieve-rasskazal-danilov.html

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Виселяти Московський патріархат із Лаври будуть без фізичної сили.

У цьому медіа запевнив секретар РНБО Олексій Данілов.

Звичайно, не буде ніякого застосування фізичної сили, насильства. Ми — не Російська Федерація. Але ми точно будемо виконувати те, що належить нам, з урахуванням тих нормативно-правових актів, які є на нашій території… Ми ж не проти церкви. Ми не проти тих людей, які мають стосунок до тих чи інших релігійних процесів. Але ми проти впливу на державу цих речей. Ви не маєте державі права диктувати, ви не маєте державу тримати у заручниках, — сказав Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП), яку в Україні запідозрили в антиукраїнській діяльності, має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня. З філією Руської православної церкви в Україні розривають договір про оренду, який уклали у 2013 році.

Директор державного заповідника «Києво-Печерська Лавра» надіслав церковникам Московського патріархату лист з вимогою до кінця березня звільнити орендовані приміщення. Договір розривають на підставі висновків робочої групи, яку створив уряд України, коли перевіряв діяльність УПЦ МП в лаврі.

Перевірку почали у 2022 році, коли влада отримала сотні сигналів про колабораційну діяльність священиків УПЦ МП, які часто підтримували російських окупантів в Україні.

Під час перевірки виявили порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна, — йдеться у листі дирекції заповідника.

У парламенті звернулись до Служби безпеки України, щоб музейні цінності не зникли під час звільнення будівель і приміщень лаври від УПЦ МП. Депутати мали на увазі мощі та інші історично значущі предмети, які мають повернути державі.

Міністр культури України Олександр Ткаченко раніше заявив, що всього на території Києво-Печерської лаври знаходиться 800 експонатів. Він вважає, що лавру найперше повинні покинути підсанкційні особи з УПЦ МП. Зокрема, це її намісник митрополит Павла, на якого наклали санкції за антиукраїнську діяльність. А от монахи можуть залишитися у приміщенні лаври — проте у якому форматі, вже вирішиться згодом.

Реакція РПЦ в Україні

В УПЦ МП вважають виселення провокацією і йти з лаври не хочуть, оскільки вважають, що юридичних підстав для цього немає.

Митрополит Павло (Лебідь), більш відомий як «Паша Мерседес» (через любов до розкішних авто), записав відеозвернення, де заявив, що ченці Московського патріархату не виселятимуться з Києво-Печерської лаври. Митрополит каже, що ніхто не змусить їх піти і вони «до останнього відстоюватимуть свої права».

Лебідь записав декілька звернень, причому українською мовою, хоча раніше оголошував публічні промови та інтерв’ю російською. Він сказав, що його церква «не проти всіх законних дій», зокрема інспекцій комісій, але церковникам нібито не повідомили законні підстави для виселення. Отож, ченці не виселятимуться, бо живуть в лаврі багато років.

Майже одночасно з цими заявами у мережі опублікували відео камер спостереження. Виявилося, що на богослужінні Лебідь залякував паству «апокаліпсисом» і «людьми у священницьких рясах», які нібито прийдуть оскверняти храми. Він апелював і до подій 100-річної давнини, коли більшовики-комуністи почали гоніння на церкву.

Це внуки революції, вождів, гонителів Церкви Христової. Апокаліпсис починається з України, — переконує митрополит вірян.

Столиця православних

Свято-Успенську Києво-Печерську лавру релігієзнавці називають неформальною столицею східнослов’янського православ’я. Монастир почав діяти в ХІ столітті, тобто приблизно за 100 років до того, як заснували Москву.

Церква повернулася в лавру у 1988 році. До 1000-річчя хрещення Русі її передали Руській православній церкві (РПЦ) — інших у Радянському Союзі просто не було. Тоді церковникам віддали тільки частину лаври — так звані Дальні печери і корпус, в якому пізніше буде відкрито Київську духовну семінарію. Поступово територія, яку контролювала українська частина РПЦ, яка згодом виокремилася в УПЦ Московського патріархату, розширювалася.

У 2013 році за президентства Віктора Януковича уряд ухвалив рішення про передачу цій церкві у безоплатне користування 79 будівель і споруд у лаврі: храми, знамениті лаврські печери, семінарію, академію та офіційну резиденцію глави церкви митрополита Онуфрія.

Саме щодо цих об'єктів тепер розривають договір про безоплатне користування.