ЮАР должна арестовать путина во время визита на саммит БРИКС в августе. Фото:

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Російського диктатора володимира путіна повинні заарештувати у Південно-Африканській Республіці під час його запланованого візиту до країни на саміт у серпні 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну путін обмежив свої закордонні поїздки. За час війни він у червні 2022 року відвідав лише Таджикистан та Туркменістан. Однак цього літак президент рф має наміри відвідати Дурбан, друге за населенням і головне портове місто ПАР Саме там пройде саміт БРІКС. Про це повідомив британський телеканал Sky News.

Зазначається, що Південна Африка входить до числа 123 країн, які ратифікували Римський статут Міжнародного кримінального суду. Саме тому ПАР юридично зобов’язана забезпечити виконання ордера на арешт путіна.

Однак ЗМІ скептично ставиться до того, що президент Південно-Африканської Республіки накаже своїм військовим заарештувати путіна.

У 2015 році влада цієї країни відмовилася арештувати президента Судана Омара аль-Башира, на арешт якого також був виданий ордер МКС.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора рф володимира путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах в Україні. Після видачі ордера путіна можуть арештувати у 123 країнах, які є учасницями Римського статуту.

Позитивно прокоментували таке рішення МКС президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден.