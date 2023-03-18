Диктатору владимиру путину уже ищут замену в кремле. Фото:

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Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента рф володимира путіна призвело до появи похмурих настроїв у москві.

Коло російського диктатора зараз звужується, він стає все більш токсичним як для зовнішнього світу, так і всередині країни. У кремлі незадоволені тим, що відбувається навколо особи путіна. Російська верхівка усвідомлює сумні перспективи, а саме геополітичну катастрофу путінського режиму. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

І так, вже мова йде про пошук наступника путіна і шукає його вже не путін, — зазначив він.

Також у ГУР наголосили, що російські пропагандисти не вийшли зі своїм традиційним шоу, де обговорювали саме Гаагу. Бо сам факт обговорення ордера на арешт путіна для російського населення «був би дивним і занадто тривожним дзвінком».

Бо розповідати, що «спецоперація» йде за планом, а потім отримати розшук і припис до арешту від МКС — це навіть соловйову і скабєєвій буде важко ці речі поєднати між собою, — пояснив Юсов.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі 17 березня видав ордер на арешт російського президента володимира путіна, якого звинувачують у воєнних злочинах в Україні.

Зокрема, главу країни-агресора мають заарештувати у Південно-Африканській Республіці під час його запланованого візиту до країни на саміт БРІКС у серпні 2023 року. Ця країна входить до числа 118 держав, які ратифікували Римський статут МКС, тому ПАР юридично зобов’язана забезпечити виконання ордера на арешт путіна.