Продлен срок действия «зернового соглашения»

https://racurs.ua/n181068-zernovoe-soglashenie-prodlili-na-120-dney-kabmin.html

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«Зернову угоду», котра стосується вивезення українського зерна через Чорне море, продовжили ще на 120 днів.

Про це сьогодні, 18 березня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Вдячний генсеку ООН Антоніу Гуттерешу, президенту Туреччини Реджепу Ердогану, міністру оборони Туреччини Хулусі Акару та всім нашим партнерам за дотримання домовленостей, — наголосив Кубраков. — Завдяки нашим спільним зусиллям на світові ринки поставлено 25 млн тонн українського зерна.

Нагадаємо, на початку стало тижня стало відомо про початок переговорів між офіційними представниками ООН рф щодо можливості продовження зернової угоди.