Сергей Шкарлет, фото: Минобразования

https://racurs.ua/n181076-ministr-obrazovaniya-shkarlet-dopustil-oshibku-v-zayavlenii-na-uvolnenie-foto.html

Ракурс

Сергій Шкарлет, міністр освіти і науки України, зробив помилку у заяві на звільнення із займаної посади, поданій сьогодні, 18 березня, до Верховної Ради.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Судячи з опублікованого у соцмережах фото заяви Шкарлета, помилку міністр допустив у написанні власного прізвища у шапці документа.

Це справді смішно та сумно… В своєму останньому документі все ще міністр освіти примудрився зробити помилку навіть у своєму прізвищі, — наголосив Железняк.

Окрім Шкарлета, заяви на звільнення сьогодні до Ради спрямували також міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Павло Рябікін та віце-прем'єр-міністр — міністра цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відповідні документи на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук вже опублікував голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.