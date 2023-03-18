Денис Шмыгаль, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n181071-kadrovye-izmeneniya-v-pravitelstve-anonsiroval-shmygal-detali.html

Ракурс

У Кабміні наступного тижня очікуються кадрові зміни.

Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання фракції політичної партії «Слуга народу», де обговорювалися відповідні питання.

Шмигаль анонсував такі зміни в уряді, заплановані на наступний тиждень:

звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;

призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового;

звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;

призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.