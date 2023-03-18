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Денис Шмыгаль, фото: «24 канал»

Кадровые изменения в правительстве анонсировал Шмыгаль — детали

18 мар 2023, 17:54
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У Кабміні наступного тижня очікуються кадрові зміни.





Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання фракції політичної партії «Слуга народу», де обговорювалися відповідні питання.

Шмигаль анонсував такі зміни в уряді, заплановані на наступний тиждень:

  • звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;
  • призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового;
  • звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
  • призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України, — додав прем'єр.

Источник: Ракурс


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