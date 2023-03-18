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Денис Шмигаль, фото: «24 канал»
Кадрові зміни в уряді анонсував Шмигаль — деталіhttps://racurs.ua/ua/n181071-kadrovi-zminy-v-uryadi-anonsuvav-shmygal-detali.htmlРакурс
У Кабміні наступного тижня очікуються кадрові зміни.
Про це сьогодні, 18 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання фракції політичної партії «Слуга народу», де обговорювалися відповідні питання.
Шмигаль анонсував такі зміни в уряді, заплановані на наступний тиждень:
- звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета;
- призначення міністром освіти і науки Оксена Лісового;
- звільнення з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна;
- призначення на посаду міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.
Крім того, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров буде опікуватися ще низкою напрямків, окрім діджиталізації. Його майбутня посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України, — додав прем'єр.
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