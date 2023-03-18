Последствия российских обстрелов, фото: Inicjatywa Nehemiasz

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Ракурс

На Донеччині 14 березня під російський обстріл потрапив автомобіль польських волонтерів.

В результаті було поранено шістьох людей, серед них двох поляків: один у легкому стані, інший — у важкому, але стабільному. Їх негайно евакуювали із зони обстрілу та госпіталізували. Про це сьогодні, 18 березня, повідомляється на Фейсбук-сторінці волонтерської організації «Ініціатива Неємії» (Inicjatywa Nehemiasz). Також про інцидент повідомляє польське видання PAP.

Очікується, що постраждалих поляків — обоє родом із Познані — перевезуть на батьківщину за тиждень-два.

Зазначається, що учасники цієї ініціативи з травня возять допомогу в охоплені війною регіони.

Того дня екіпаж двох досвідчених волонтерів вирушив на маршрут, під час останньої зупинки на якому стався ракетний обстріл.

Це була наша 22-а поїздка. Вони теж були не вперше. Один із них там з 2014 року, тому він дуже досвідчена людина, — розповів журналістам представник Inicjatywa Nehemiasz.

Радник очільник МВС України Антон Геращенко раніше сьогодні у своєму Telegram-каналі повідомляв, що стало відомо про громадян Польщі, які постраждали після обстрілу міста Часів Яр на Донеччині.

Снаряд влучив в мікроавтобус, в якому два польські волонтери привезли гуманітарну допомогу. Обидва дістали поранення, — зазначив Геращенко. — Одного з них Центр Спасіння Життя евакуював до лікарні Мечникова.

Геращенко також опублікував фотознімок білого мікроавтобуса з великою дірою позаду місця, де сидить водій. На автобусі також помітна наклейка з написом «Допомога Україні» та прапори України, Польщі та Латвії.

Джерело: Inicjatywa Nehemiasz, PAP, Антон Геращенко