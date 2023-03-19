Арестовать путина в случае приезда пообещали в правительстве Германии

владимир путин, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n181085-arestovat-putina-v-sluchae-priezda-poobeschali-v-pravitelstve-germanii.html

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Німеччина заарештує російського диктатора володимира путіна в разі, якщо він прибуде на територію країни, а Міжнародний кримінальний суд у Гаазі вимагатиме виконання відповідного рішення.

Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн, повідомляє видання Bild.

Я очікую, що МКС швидко звернеться до Інтерполу, а також до договірних держав і попросить їх про виконання вироку, — зазначив Бушманн й додав, що в такому разі Німеччина буде зобов’язана затримати Путіна, коли він ступить на її землю.

17 березня у МКС повідомили про видачу ордера на арешт путіна та уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львова-Бєлової. Суд наголошує, що є «розумні підстави» вважати, що вказані особи несуть відповідальність за депортацію дітей громадян України.

Після видачі ордера МКС путіна можуть заарештувати у державах, які є учасниками Римського статуту. Цих держав 123, проте експерти з міжнародного права наголошують, що російському диктатору слід побоюватися арешту й в інших країнах.

У міжнародному праві все частіше говорять про те, що країни, які не є учасницями договору, також можуть бути зобов’язані видати обвинувачених до Гааги, — цитує Bild професора міжнародного права Марселя Кау.

Тож путін, ймовірно, почуватиметься справді у безпеці лише в росії, наголошує видання.

Джерело: Bild