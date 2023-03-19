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Ракурс
Рашисты забрали кровь из гражданских центров переливания крови, фото: «Настоящее время»

Дефицит крови возник в медучреждениях Крыма из-за действий оккупантов — ЦНС

19 мар 2023, 14:06
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У Криму, тимчасово окупованому росією, через дії загарбників загострюється гуманітарна Криза.





Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за інформацією ЦНС, в окупованому Севастополі загарбники забрали кров та її компоненти з центрів переливання, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах.

Також зазначається, що раніше від підпілля була отримана інформація, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових у Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.

Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків йде на лікування військових рф, — наголошують у ЦНС.

Також, за даними ЦНС, рашисти, планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — 125 лікарів й 125 медсестер.

На такі дії ворога спонукає відсутність серед місцевого медперсоналу достатньої кількості осіб, які погоджуються на співпрацю з ворогом. Також ворог планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину, де гауляйтери скаржаться на нестачу вчителів-колаборантів.

Зауважимо, що це добре ілюструє рівень підтримки окупантів з боку місцевого населення, адже в регіоні стало менше лікарень й шкіл після виїзду більшості населення, та все одно персоналу, який погодився на співпрацю з ворогом, не вистачає, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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