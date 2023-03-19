Рашисты забрали кровь из гражданских центров переливания крови, фото: «Настоящее время»

https://racurs.ua/n181089-deficit-krovi-voznik-v-meduchrejdenii-kryma-iz-za-deystviy-okkupantov-cns.html

Ракурс

У Криму, тимчасово окупованому росією, через дії загарбників загострюється гуманітарна Криза.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, за інформацією ЦНС, в окупованому Севастополі загарбники забрали кров та її компоненти з центрів переливання, чим спричинили дефіцит у цивільних закладах.

Також зазначається, що раніше від підпілля була отримана інформація, що через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових у Криму зростає дефіцит ліків для цивільних.

Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків йде на лікування військових рф, — наголошують у ЦНС.

Також, за даними ЦНС, рашисти, планують завезти нову партію лікарів у захоплені райони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей — 125 лікарів й 125 медсестер.

На такі дії ворога спонукає відсутність серед місцевого медперсоналу достатньої кількості осіб, які погоджуються на співпрацю з ворогом. Також ворог планує завезти нову партію педагогів на Херсонщину, де гауляйтери скаржаться на нестачу вчителів-колаборантів.