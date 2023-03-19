Ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 3 отправляется в Украину, скриншот видео

https://racurs.ua/n181088-bronetehniku-dlya-obslujivaniya-tankov-leopard-2-peredala-ukraine-kanada-video.html

Ракурс

Канада відправила до України нову партію бронетехніки.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, опублікувавши відео завантаження техніки у літак.

Канадська військова допомога на шляху до України, — зазначила Ананд.

Про яку саме техніку йдеться, не уточнюється. Судячи з відео — це броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, потрібні для обслуговування танків Leopard 2.

Скільки саме таких машин Канада передала Україні, не повідомляється.