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Ракурс
Уничтоженная российская техника, скриншот видео

Работу дронов 59-й бригады показало командование Сухопутных войск (ВИДЕО)

19 мар 2023, 12:59
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Відео, яке демонструє роботу дронів 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.





На відео показано, як дрони-камікадзе виявляють та знищують позиції і техніку ворога, а також демонструються наслідки ударів по рашистах.

Нагадаємо, нещодавно прес-центр СБУ опублікував відео, котре демонструє знищення російського танка дроном-камікадзе, запущеним бійцями Центру спецоперацій «А».

Источник: Ракурс


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