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Уничтоженная российская техника, скриншот видео
Работу дронов 59-й бригады показало командование Сухопутных войск (ВИДЕО)https://racurs.ua/n181087-rabotu-dronov-59-y-brigady-pokazalo-komandovanie-suhoputnyh-voysk-video.htmlРакурс
Відео, яке демонструє роботу дронів 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.
На відео показано, як дрони-камікадзе виявляють та знищують позиції і техніку ворога, а також демонструються наслідки ударів по рашистах.
Нагадаємо, нещодавно прес-центр СБУ опублікував відео, котре демонструє знищення російського танка дроном-камікадзе, запущеним бійцями Центру спецоперацій «А».
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