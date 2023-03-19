Знищена російська техніка, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181087-robotu-droniv-59-yi-brygady-pokazalo-komanduvannya-suhoputnyh-viysk-video.html

Ракурс

Відео, яке демонструє роботу дронів 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.

На відео показано, як дрони-камікадзе виявляють та знищують позиції і техніку ворога, а також демонструються наслідки ударів по рашистах.

Нагадаємо, нещодавно прес-центр СБУ опублікував відео, котре демонструє знищення російського танка дроном-камікадзе, запущеним бійцями Центру спецоперацій «А».