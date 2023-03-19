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Ракурс
Знищена російська техніка, скріншот відео

Роботу дронів 59-ї бригади показало командування Сухопутних військ (ВІДЕО)

19 бер 2023, 12:59
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Відео, яке демонструє роботу дронів 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ України.





На відео показано, як дрони-камікадзе виявляють та знищують позиції і техніку ворога, а також демонструються наслідки ударів по рашистах.

Нагадаємо, нещодавно прес-центр СБУ опублікував відео, котре демонструє знищення російського танка дроном-камікадзе, запущеним бійцями Центру спецоперацій «А».

Джерело: Ракурс


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