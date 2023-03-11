Український FPV-дрон знищив російський танк - відео СБУ

https://racurs.ua/ua/n180802-ukrayinskyy-fpv-dron-znyschyv-rosiyskyy-tank-video-sbu.html

Ракурс

Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.

Прес-служба СБУ опублікувала 11 березня відео удару дрону-камікадзе по російській броньованій машині. Знімання проводив сам FPV-дрон, ролик закінчується в момент влучання у танк.