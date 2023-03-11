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Український FPV-дрон знищив російський танк - відео СБУ
Український FPV-дрон знищив російський танк — відео СБУhttps://racurs.ua/ua/n180802-ukrayinskyy-fpv-dron-znyschyv-rosiyskyy-tank-video-sbu.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.
Прес-служба СБУ опублікувала 11 березня відео удару дрону-камікадзе по російській броньованій машині. Знімання проводив сам FPV-дрон, ролик закінчується в момент влучання у танк.
Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної Перемоги, — підписали спецпризначенці своє відео.
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