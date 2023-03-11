Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Украинский FPV-дрон уничтожил российский танк - видео СБУ
Украинский FPV-дрон уничтожил российский танк — видео СБУhttps://racurs.ua/n180802-ukrainskiy-fpv-dron-unichtojil-rossiyskiy-tank-video-sbu.htmlРакурс
Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.
Прес-служба СБУ опублікувала 11 березня відео удару дрону-камікадзе по російській броньованій машині. Знімання проводив сам FPV-дрон, ролик закінчується в момент влучання у танк.
Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної Перемоги, — підписали спецпризначенці своє відео.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...