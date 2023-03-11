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Украинский FPV-дрон уничтожил российский танк - видео СБУ

Украинский FPV-дрон уничтожил российский танк — видео СБУ

11 мар 2023, 12:30
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Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.





Прес-служба СБУ опублікувала 11 березня відео удару дрону-камікадзе по російській броньованій машині. Знімання проводив сам FPV-дрон, ролик закінчується в момент влучання у танк.

Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної Перемоги, — підписали спецпризначенці своє відео.

Источник: Ракурс


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