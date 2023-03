Канада відправила до України нову партію бронетехніки.

Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд, опублікувавши відео завантаження техніки у літак.

Про яку саме техніку йдеться, не уточнюється. Судячи з відео — це броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, потрібні для обслуговування танків Leopard 2.

Скільки саме таких машин Канада передала Україні, не повідомляється.

More Canadian military aid is en route to Ukraine.



We will #StandWithUkraine for as long as it takes. pic.twitter.com/xDUR4ybt4U

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 18, 2023