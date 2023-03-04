США вперше передають Україні танкові мостоукладальники M60 AVLB, фото: US Army

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Україна згідно з новим пакетом військової допомоги, оголошеним Білим домом вчора, 3 березня, вперше отримає від США танкові мостоукладальники — Armored Vehicle Launched Bridges.

Про яку саме модель йшлося, у заяві Білого дому не уточнювалися, проте американські ЗМІ встановили, що це будуть M60 AVLB, створені на базі танків M60A1 часів Холодної війни, повідомляє видання The Drive.

Загальна кількість мостоукладальників, які увійдуть у цей пакет допомоги, наразі невідома. Весь пакет оцінюється приблизно в 400 млн дол. і є так званим «вилученням», тобто, його буде сформовано безпосередньо з власних запасів американських військових.

AVLB на основі серії M60 американські морські піхотинці, на озброєнні яких вони перебували, розпочали використовувати у 1980-з роках, проте основна конструкція значно старша. Армія США вперше поставила їх на озброєння на початку 1960-х років.

Базовий варіант танка M60, на якому базувалися початкові версії, почав надходити на озброєння армії в 1957 році. Ці AVLB з часом були виготовлені з використанням корпусів кількох варіантів M60, — зазначає видання.

Зазначається, що найсуттєвішою відмінністю між M60 AVLB, яким керує екіпаж лише з двох осіб, і танком M60 є вилучення танкової вежі та її заміна на гідравлічний мостовий пусковий механізм.

Сам міст зберігається складеним навпіл, поки транспортний засіб рухається, а потім розкладається відповідним механізмом. Екіпажу зазвичай потрібно від двох до п’яти хвилин, щоб встановити міст, і близько 10 хвилин, щоб завантажити його назад на транспортний засіб.

Оригінальна конструкція мосту має приблизно 18 м у довжину та близько 4 м у ширину. Удосконалені конструкції, які згодом з’явилися, характеризувалися насамперед збільшенням допустимої ваги.

Точна вага, яку може витримати міст, залежить від того, як він встановлений, оскільки він зможе підтримувати більш важке обладнання, якщо більша його частина перебуває на стійкій землі.

Наприклад, версії мосту, що використовується з M60 AVLB, можуть витримати вагу танка M1A2 SEPv3 нинішнього покоління, що схиляє чашу терезів приблизно до 72 тонн, але лише в тому випадку, якщо розташувати через проміжок не більше 14,5 м завширшки, — зазначає видання з посиланням на відповідний армійський посібник.

Мостоукладальник не має озброєння, але броньований корпус забезпечує захист екіпажу під час виконання завдання. Також він може бути обладнаний пусковими установками для димових гранат або створювати більшу димову завісу, закачуючи паливо у свої вихлопні системи.

Для українських сил навіть відносно невелика кількість AVLB M60 може забезпечити корисну додаткову мобільність і гнучкість на полі бою. Це може бути цінним як для підтримки наступальних операцій, так і для відкриття нових шляхів для підрозділів, які можуть здійснювати стратегічний відхід або іншим чином змінювати позиції під час оборони, — наголошує видання.

Нагадаємо, у посольстві Німеччини в Україні вчора повідомили, що ця країна вже передала Києву дев’ять броньованих мостоукладачів Biber, кожен з яких може за лічені хвилини розгорнути 22-метровий міст.

Джерело: The Drive