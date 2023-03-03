Новий пакет військової допомоги Україні оголосили США

Новий пакет військової допомоги Україні оголосили СШАhttps://racurs.ua/ua/n180538-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-ogolosyly-ssha.htmlРакурс
Україна отримає від США новий пакет оборонної допомоги на загальну суму 400 млн дол. США.
Про це йдеться в опублікованій сьогодні, 3 березня, на сайті Білого дому заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.
До цього пакету допомоги увійдуть:
- додаткові боєприпаси для HIMARS, гаубиць та броньовиків Bradley;
- броньовані мостоукладачі AVLB;
- підривне спорядження;
- фінансування для навчання та обслуговування.
Блінкен також наголошує, що США продовжують згуртовувати світ на підтримку України.
Вже вітаємо понад 50 країн об'єдналися в знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку в захисті суверенітету і територіальної цілісності.
Тільки росія може припинити свою війну сьогодні. Поки росія цього не зробить, стільки часу, скільки це буде потрібно, ми будемо стояти разом з Україною і зміцнювати її військових на полі бою, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів, — наголошує держсекретар США.
Варто додати, що раніше сьогодні посольство Німеччини в Україні повідомило, що ця країна вже передала ЗСУ дев’ять броньованих мостоукладачів Biber. Biber може за лічені хвилини розгорнути 22-метровий міст.