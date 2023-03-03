Німеччина хоче викупити у Швейцарії танки Leopard 2 - усе для України

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Німеччина хоче викупити у Швейцарії бойові танки Leopard 1980-х років.

Відповідний запит було направлено до міністерства оборони Швейцарії, повідомляє газета Blick.

Старі танки мають замінити бойові машини, які Німеччина та інші країни ЄС направлять до України. Скільки саме одиниць техніки ФРН планує купити у Швейцарії, не повідомляється.

Відомо, що Швейцарія має 230 танків Leopard 2, з яких 134 перебувають на озброєнні швейцарської армії, 96 офіційно списані, але ще можуть бути використані. Остаточне рішення про їх продаж третім країнам має ухвалити парламент країни.

За даними Blick, армія Швейцарії вже почала розгляд відповідної заявки від уряду Німеччини.

Речник міністерства оборони Швейцарії сказав, що армія країни може відмовитися від обмеженої кількості основних бойових танків. Йдеться про 34 законсервовані танки, які необхідні їй для власних оборонних потреб.

Передумовою для реалізації такої угоди має стати офіційне рішення парламенту Швейцарії.

«Мілітарний» зазначає, що Швейцарія не може напряму передати зброю Україні через нейтралітет, проте на початку лютого видання Bloomberg повідомляло, що країна розглядає варіант посилання своєї військової техніки союзникам України — щоб вони могли передати Києву аналогічне озброєння із власних запасів.

Тоді, за даними видання, деякі швейцарські політики закликали продати Leopard 2 за номінальну ціну Польщі, Словаччині та Чехії, щоб замінити танки, які їхні уряди планують відправити Україні.

Наразі збройні сили Швейцарії мають на озброєнні близько 300 танків Leopard 2A4. Більшість із них виготовлені у Швейцарії за ліцензією і лише 35 танків були придбані безпосередньо в Німеччині.