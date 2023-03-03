Новый пакет военной помощи Украине объявили США

Украина получит новый пакет военной помощи от США

https://racurs.ua/n180538-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-obyavili-ssha.html

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Україна отримає від США новий пакет оборонної допомоги на загальну суму 400 млн дол. США.

Про це йдеться в опублікованій сьогодні, 3 березня, на сайті Білого дому заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена.

До цього пакету допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS, гаубиць та броньовиків Bradley;

броньовані мостоукладачі AVLB;

підривне спорядження;

фінансування для навчання та обслуговування.

Блінкен також наголошує, що США продовжують згуртовувати світ на підтримку України.

Вже вітаємо понад 50 країн об'єдналися в знак солідарності з Україною, щоб надати підтримку в захисті суверенітету і територіальної цілісності.

Тільки росія може припинити свою війну сьогодні. Поки росія цього не зробить, стільки часу, скільки це буде потрібно, ми будемо стояти разом з Україною і зміцнювати її військових на полі бою, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію за столом переговорів, — наголошує держсекретар США.

Варто додати, що раніше сьогодні посольство Німеччини в Україні повідомило, що ця країна вже передала ЗСУ дев’ять броньованих мостоукладачів Biber. Biber може за лічені хвилини розгорнути 22-метровий міст.