Північна Корея могла передати росії балістичні комплекси KN-15

https://racurs.ua/ua/n202397-pivnichna-koreya-mogla-peredaty-rosiyi-balistychni-kompleksy-kn-15.html

Ракурс

Північна Корея могла передати росії ракетні комплекси KN-15 (Pukguksong-2).

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Про це інформує «Мілітарний» з посиланням на відео оприлюднене в Telegram-каналі «Танки. История и современность. Btvt.info», що веде дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко.

Цей ракетний комплекс відноситься до носіїв балістичних ракет середньої дальності.

На опублікованому відео, що нібито зняте в Тюменській області, видно ешелон з вантажними вагонами, платформами із екскаваторами, а також десятьма самохідними артилерійськими установками Koksan.

Найбільш загадковим вантажем є п’ять гусеничних машин з циліндричною верхньою частиною, пише «Мілітарний». Видання пише про велика схожість з Pukguksong-2.

Перший випробувальний політ Pukguksong-2 (KN-15), відбувся 12 лютого 2017 року. Вже 15 квітня того ж року його вперше продемонстрували на військовому параді у Пхеньяні. Максимальна дальність польоту балістичної ракети з комплексу Pukguksong-2 не відома. Західні аналітики називають її в близько 2000 км.

Під час першого пуску військові з Південної Кореї зафіксували, що ця ракета досягла висоти 550 км (340 миль) і пролетіла на відстань близько 500 км, впавши біля східного узбережжя в напрямку Японії.

росія вже має на озброєнні північнокорейські ОТРК малої дальності KN-11 (Hwasong-11), які за підтвердженою інформацією застосовуються окупантами з 2 січня 2024 року.