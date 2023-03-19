В Раде раскрыли данные о сбежавших из Украины во время войны через систему «Шлях»

https://racurs.ua/n181095-v-rade-raskryli-dannye-o-sbejavshih-iz-ukrainy-vo-vremya-voyny-cherez-sistemu-shlyah.html

Ракурс

Завдяки системі «Шлях», яка дозволяє виїхати з України з волонтерською або гуманітарною метою, 9 тис. 373 особи призовного віку не повернулися до України під час воєнного стану.

Це становить 11,1% від загальної кількості осіб, які скористалися правом на виїзд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка перевіряла використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги.

Вказана статистика стосується періоду з 24 лютого до 31 грудня 2022 року. У число антилідерів потрапили:

Волинь (випустили 21 тис. 108 військовозобов’язаних, не повернулося 1 тис. 375 чоловіків);

Львівщина (31 тис. 558 чоловіків, не повернулися 1 тис. 36);

Тернопільщина (14 тис. 36 — 964 особи) області.

На діаграмі МІУ — це особи, що виїхали за дозволом Мінінфраструктури України.