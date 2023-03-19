Италия тренирует украинские экипажи ЗРК SAMP-T вблизи Рима

Міноборони Італії підтвердило, що 20 українських військових проходили навчання на військовій базі в муніципалітеті Сабаудія. Вони тренувались користуватися системою протиповітряної оборони SAMP-T.

Українським військовим заборонили залишати казарми, а італійським солдатам — з ними спілкуватись. Інша частина українських військових відвідала піхотну школу в муніципалітеті Чезано для випробувань бронемашин, повідомляє Іlgiornaleditalia.

Франція та Італія в лютому спільно погодили передачу Україні ЗРК SAMP/T та закупівлю 700 ракет Aster-30 для нього.

Система дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації, прикриваючи значну частину території.

Цей ЗРК може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 км і на висоті до 25 км. Комплекс також здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 км і на такій же висоті.