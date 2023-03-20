Подробности смертельного ДТП с участием нардепа-«слуги» раскрыли в ГБР

Нардеп Володимир Гевко. Фото:

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Державне бюро розслідувань розслідує смертельну аварію у Львівській області за участі народного депутата від «Слуги народу» Володимира Гевка.

Правоохоронці встановили, що 19 березня увечері на автодорозі сполученням «Тернопіль — Львів — Рава-Руська», у селищі Золочівського району, автомобіль за кермом якого був нардеп, збив пішохода. ДТП сталася за межами нерегульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Про це прес-служба ДБР повідомила в коментарі «Українській правді».

У відомстві зазначили, що пристрій «Драгер» показав те, що водій був тверезим.

Зараз вирішується питання щодо порушення кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 19 березня народний депутат від партії «Слуга народу» Володимир Гевко повідомив, що став учасником смертельної ДТП. Парламентар заявив, що після аварії пройшов перевірки на алкоголь і наркотики, здав необхідні аналізи. Гевко пообіцяв і надалі брати участь у всіх слідчих та процесуальних діях.

Джерело: «Українська правда»