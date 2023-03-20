Суд арестовал имущество охранника Януковича. Фото: СБУ

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Суд України арештував все майно керівника охорони колишнього президента Віктора Януковича, який переховується в росії.

Накладено арешт на майно, яке вартує 50 млн грн. Рішення суду стосується елітного готельного комплексу в Буковелі загальною площею понад 1,2 тис. кв. м, квартири в центральному районі Києва загальною площею понад 200 кв. м, двох паркомісць в столиці та п’ять земельних ділянок загальною площею понад 1 га, розташованих у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Про це 20 березня повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

У київській квартирі фігуранта під час обшуків виявили та вилучили 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної, понад 5,6 тис. набоїв, мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності.

Зараз спецслужба перевіряє причетність начальника служби охорони Януковича до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України. Триває слідство у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110−2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) ККУ.

Нагадаємо, у січні суд арештував майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді. Загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.