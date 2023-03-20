Норвегия отправила в Украину новую партию танков Leopard 2

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Норвегія відправила в Україну нову партію танків Leopard 2. Згідно з повідомленням Міноборони Норвегії, бойові машини вже прибули на місце дислокації.

Уточнюється, що для роботи із ними українські екіпажі проходять підготовку у Польщі. Всього доставили вісім танків та чотири допоміжні машини — дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 та дві інженерні машини NM189 Ingeniorpanservogn.

Про своє рішення передати танки Міноборони королівства заявило 14 лютого. Своє рішення відомство пояснило тим, що «ситуація в Україні наближається до критичної фази, і вона залежить від швидкої та масштабної підтримки Заходу».

Влада Норвегії прийняла рішення про передачу Україні цих бойових машин після того, як відразу кілька їхніх союзників по НАТО оголосили про те, що направлять Україні свої танки.

Не забувають норвезькі військові й про свої потреби: їхня країна межує з росією, тому ще в лютому уряд оголосив, що замовив у Німеччині 54 танки Leopard 2 для зміцнення власної обороноздатності. Ці танки мають стати на озброєння до 2026 року.

Рішення про передачу Україні восьми основних бойових танків Leopard 2А4NO і до чотирьох машин забезпечення уряд Норвегії ухвалив 15 лютого. Також згодом міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам заявив, що Норвегія виділить 24,5 млн дол. на боєприпаси та запчастини для танків Leopard 2. Зараз, за даними Збройних сил Норвегії, танки доставленні до місць підготовки українського особового складу в Польщі.