В США уточнили сроки ускоренной поставки танков Abrams для Украины

В США назвали более точные сроки ускоренной поставки танков Abrams для Украины

https://racurs.ua/n181192-v-ssha-utochnili-sroki-uskorennoy-postavki-tankov-abrams-dlya-ukrainy.html

Ракурс

У США назвали точніші терміни раніше анонсованого прискорення поставок танків Abrams («Абрамс») для України. Їх відправлять восени.

Раніше Bloomberg з посиланням на джерело в Пентагоні вчора розповіло, що прискорення постачання здійснюватиметься за рахунок передачі Україні старіших модифікацій M1A1 замість нових M1A2.

Сьогодні представник Пентагону Пет Райдер назвав терміни такого постачання. Він заявив, що США планують поставити Україні раніше обіцяні танки Abrams вже до осені та підтвердив, що йдеться про M1A1.

На питання про те, яким був би графік постачання танків модифікації M1A2, Райдер відповів, що уряд США спочатку не орієнтувався на певні дати, припускаючи, що для відправлення Abrams потрібно понад року.