Республиканцы в Сенате просят Байдена предоставить ВСУ кассетные боеприпасы

https://racurs.ua/n181196-respublikancy-v-senate-prosyat-baydena-predostavit-vsu-kassetnye-boepripasy.html

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Група американських сенаторів-республіканців надіслала президенту США Джо Байдену листа з проханням надати Україні касетні боєприпаси.

Ми звертаємося до вас із закликом негайно надати Збройним силам України касетні боєприпаси, такі як удосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), — йдеться у листі. — Наслідки відмови у наданні DPICM та інших засобів ЗСУ виявляються сьогодні на полі бою в Бахмуті та інших місцях.

BBC пише, що республіканці вважають надання боєприпасів у поєднанні з іншою військовою підтримкою вагомою допомогою українцям. У такому випадку їм буде легше продовжити витіснення російських військ із території країни.

Надання DPICM дозволить Україні компенсувати кількісну перевагу росії як у живій силі, так і в артилерійських снарядах, а також дозволить ЗСУ сконцентрувати застосування унітарних боєголовок проти цінніших російських цілей, — пишуть вони.

Застосування касетних боєприпасів заборонено у багатьох країнах світу, які підписали відповідну конвенцію. росія, Україна та США до неї не приєдналися.

У серпні минулого року ООН повідомляла про сотні обстрілів касетними боєприпасами з боку російських військ, а також кілька випадків їх застосування українськими військовими.

Використання касетних боєприпасів у ході війни в Україні — кричуща зневага до людського життя та гуманітарних принципів, — зазначала організація.

Відзначимо, що росіяни в Україні застосовують касетні боєприпаси від початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

Касетні бомби — засоби ураження, що містять від двох до кількох сотень однотипних бойових елементів, які розкидають на заданій висоті. Вони розпорошуються над певною територією та забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.

У 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції була досягнута угода про заборону використання касетних бомб.