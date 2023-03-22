В Краматорске задержали корректировщика ракетного удара по школе (ФОТО)

https://racurs.ua/n181197-v-kramatorske-zaderjali-korrektirovschika-raketnogo-udara-po-shkole.html

Ракурс

У Краматорську затримали коригувальника ракетного удару по школі.

Служба безпеки України з’ясувала, що поплічником загарбників виявився працівник місцевого заводу. Саме за його наведенням окупанти вдарили по школі в Краматорську 5 березня.

Зрадник також розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння.

За даними слідства, у березні 2023 року мешканець Краматорська в Телеграм переписувався з модератором однієї з місцевих проросійських груп. Її створили для отримання розвідувальної інформації військового характеру.

Чоловік надіслав дані про місця розташування підрозділів ЗСУ на території міста. Результатом дій інформатора став ракетний удар окупаційними військами рф по одному з цих об'єктів.