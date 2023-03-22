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У Краматорську затримали коригувальника ракетного удару по школі
У Краматорську затримали коригувальника ракетного удару по школі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181197-u-kramatorsku-zatrymaly-koryguvalnyka-raketnogo-udaru-po-shkoli-foto.htmlРакурс
У Краматорську затримали коригувальника ракетного удару по школі.
Служба безпеки України з’ясувала, що поплічником загарбників виявився працівник місцевого заводу. Саме за його наведенням окупанти вдарили по школі в Краматорську 5 березня.
Зрадник також розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області. Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння.
За даними слідства, у березні 2023 року мешканець Краматорська в Телеграм переписувався з модератором однієї з місцевих проросійських груп. Її створили для отримання розвідувальної інформації військового характеру.
Чоловік надіслав дані про місця розташування підрозділів ЗСУ на території міста. Результатом дій інформатора став ракетний удар окупаційними військами рф по одному з цих об'єктів.
Контррозвідники СБУ затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.
Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру.
Суд обрав йому міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Вночі 6 березня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків.
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