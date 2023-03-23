Конституционный суд защитил гарантированность пенсии, которая является основным источником существования, в размере не ниже прожиточного минимума

https://racurs.ua/n181230-razmer-pensiy-doljen-byt-ne-nije-projitochnogo-minimuma-opredelil-ksu.html

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Конституційний суд України захистив гарантованість пенсії, що є основним джерелом існування, у розмірі не нижче прожиткового мінімуму.

Рішення ухвалили у середу, 22 березня, на пленарному засіданні Другого сенату. У КСУ раніше звернувся Ігор Лазуренко, який просив визначити конституційність приписів кількох частин ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Суд визнав такими, що не відповідають Конституції України приписи, бо вони унеможливлюють виплату у розмірі не нижче прожиткового мінімуму пенсії, призначеної в установленому законом розмірі прожиткового мінімуму.

Оспорювані приписи Закону № 1404, Закону № 1058, якими для звернення стягнення у виконавчому провадженні установлено допустимі розміри відрахувань у відсотковому відношенні з пенсій боржника, призводять до виплати пенсії, що є основним джерелом існування, навіть у меншому розмірі, від прожиткового мінімуму встановленого законом. У такий спосіб людину позбавили мінімальних соціальних благ та захисту від бідності через примусове виконання рішення, — йдеться у повідомленні КСУ з цього приводу. Приписи законів № 1404 і 1058 є невиконанням державою свого позитивного обов’язку забезпечити мінімальний соціальний захист людини відповідно до приписів ч. 3 ст. 46 Конституції України, що заперечує людську гідність як абсолютну цінність, нівелює сутність конституційних прав на соціальний захист та достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, отже, не відповідає приписам статей 1, 3, 8, 21, 28, 46, 48 Конституції України. Нагадаємо, що прожитковий мінімум у 2023 становить:

на одну особу в розрахунку на місяць — 2 тис. 589 грн;

для дітей віком до 6 років — 2 тис. 272 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 2 тис. 833 грн;

для працездатних осіб — 2 тис. 684 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 тис. 93 грн.

Перерахунки пенсій у березні квітні

В Україні після березневої індексації пенсій у квітні збираються підвищити виплати ще деяким громадянам. Перерахунок відбудеться автоматично, і українцям нікуди не потрібно звертатися.

Як відомо, 1 березня 2023 року в Україні в межах індексації було перераховано пенсії для 10,5 млн громадян. Перерахунок стосувався пенсій за віком, інвалідністю, втратою годувальника. Також переглянули виплати військовослужбовцям і чорнобильцям. Водночас наступний раунд перерахунку пенсій очікується вже у квітні, розповіла перша заступниця Міністра соціальної політики України Дарина Марчак в ефірі телемарафону у вівторок, 21 березня.

За її словами, з 1 квітня відбудеться перерахунок пенсій пенсіонерам, які працюють і після призначення пенсій продовжували працювати та надбали не менш ніж 24 місяців страхового стажу.

Перерахунок проведуть автоматично, тобто українцям не доведеться йти до Пенсійного фонду й подавати заяву. Як зазначила Марчак, перерахунок у 2023 році пройде на найвигідніших умовах:

або з урахуванням стажу після попереднього призначення (перерахунку) пенсії;

або з урахуванням стажу та заробітної плати після попереднього призначення (перерахунку) пенсії.

Крім того, за інформацією Дарини Марчак, з 1 липня 2023 року на 19,7% буде підвищено спеціальні пенсії. Тобто держава перерахує сплати виплати 22,7 тис. держслужбовців, науковцям і працівникам органів місцевого самоврядування.

У березні, за даними Пенсійного фонду України (ПФУ), перерахунок торкнувся найнезахищеніших категорій українців, які отримують виплати:

за інвалідністю;

за віком;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також проіндексували розміри мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Розміри виплат для цієї категорії громадян прив’язані до середньої заробітної плати за 2022 рік. Зазначається, що показник середньої зарплати, з якої наприкінці минулого року було сплачено страхові внески, становить 13 тис. 387 грн 48 коп.