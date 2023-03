З початку березня тривають запеклі бої на напрямі Кремінна та Сватове на півночі Луганської області, і Росії вдалося частково відновити контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки міноборони Великої Британії.

На деяких ділянках російським військовим вдалося просунутися на кілька кілометрів, випливає зі зведення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2023.



