Британская разведка оценила продвижение россиян под Кременнойhttps://racurs.ua/n181232-britanskaya-razvedka-ocenila-prodvijenie-rossiyan-pod-kremennoy.htmlРакурс
З початку березня тривають запеклі бої на напрямі Кремінна та Сватове на півночі Луганської області, і Росії вдалося частково відновити контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки міноборони Великої Британії.
На деяких ділянках російським військовим вдалося просунутися на кілька кілометрів, випливає зі зведення.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2023.— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 23, 2023
Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Abxa9sU1iq
�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/XpuSn2ERQG
Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних рубежів, підготовлених ними вздовж пагорбів, і інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл, припускають автори зведення.
Швидше за все, вони намагаються відбити Куп’янськ — це великий логістичний вузол, йдеться у звіті.