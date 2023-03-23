Британская разведка оценила продвижение россиян под Кременной

https://racurs.ua/n181232-britanskaya-razvedka-ocenila-prodvijenie-rossiyan-pod-kremennoy.html

Ракурс

З початку березня тривають запеклі бої на напрямі Кремінна та Сватове на півночі Луганської області, і Росії вдалося частково відновити контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки міноборони Великої Британії.

На деяких ділянках російським військовим вдалося просунутися на кілька кілометрів, випливає зі зведення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Abxa9sU1iq



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/XpuSn2ERQG — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) March 23, 2023

Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних рубежів, підготовлених ними вздовж пагорбів, і інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл, припускають автори зведення.