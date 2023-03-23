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Ракурс
Британська розвідка оцінила просування росіян під Кремінною у Луганській області

Британська розвідка оцінила просування росіян під Кремінною

23 бер 2023, 10:35
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З початку березня тривають запеклі бої на напрямі Кремінна та Сватове на півночі Луганської області, і Росії вдалося частково відновити контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки міноборони Великої Британії.





На деяких ділянках російським військовим вдалося просунутися на кілька кілометрів, випливає зі зведення.

Бої біля Харкова, карта - ISW

Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних рубежів, підготовлених ними вздовж пагорбів, і інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл, припускають автори зведення.

Швидше за все, вони намагаються відбити Куп’янськ — це великий логістичний вузол, йдеться у звіті.

Джерело: Ракурс


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