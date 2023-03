Британська розвідка оцінила просування росіян під Кремінною у Луганській області

З початку березня тривають запеклі бої на напрямі Кремінна та Сватове на півночі Луганської області, і Росії вдалося частково відновити контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, йдеться у щоденному зведенні військової розвідки міноборони Великої Британії.

На деяких ділянках російським військовим вдалося просунутися на кілька кілометрів, випливає зі зведення.

Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від оборонних рубежів, підготовлених ними вздовж пагорбів, і інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл, припускають автори зведення.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 23 March 2023.



