росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, натомість активізувалася біля Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n181226-rosiya-spovilnuie-tempy-nastupu-na-bahmut-natomist-aktyvizuvalasya-bilya-avdiyivky-karta.html

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росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, натомість активізувалася біля Авдіївки, кажуть аналітики ISW. Також там сумніваються у «відчутних результатах» ймовірних наступів військ РФ на нових напрямках, про які раніше говорили українські посадовці та Білий дім.

Російські окупанти намагаються перерізати дороги на Бахмут, ведуть штурми в районі Кремінної, Мар’їнки та Авдіївки. За добу на Донбасі українські воїни відбили 83 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Аналіз відео з фронту провів Інститут вивчення війни (США). Відеозапис з геолокацією, опублікований 21 березня, показав, що сили «Вагнера» трохи просувалися в південній частині Бахмута.

На інших кадрах, опублікованих 21 березня, видно українські контратаки на південь від Івановського та на південний схід від Богданівки.

Також, судячи з відео, зробленого під Авдіївкою, російські війська просувалися трохи на північ від Водяного.