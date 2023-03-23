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росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, натомість активізувалася біля Авдіївки

росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, натомість активізувалася біля Авдіївки (КАРТА)

23 бер 2023, 08:52
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росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, натомість активізувалася біля Авдіївки, кажуть аналітики ISW. Також там сумніваються у «відчутних результатах» ймовірних наступів військ РФ на нових напрямках, про які раніше говорили українські посадовці та Білий дім.





Російські окупанти намагаються перерізати дороги на Бахмут, ведуть штурми в районі Кремінної, Мар’їнки та Авдіївки. За добу на Донбасі українські воїни відбили 83 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Аналіз відео з фронту провів Інститут вивчення війни (США). Відеозапис з геолокацією, опублікований 21 березня, показав, що сили «Вагнера» трохи просувалися в південній частині Бахмута.

На інших кадрах, опублікованих 21 березня, видно українські контратаки на південь від Івановського та на південний схід від Богданівки.

Також, судячи з відео, зробленого під Авдіївкою, російські війська просувалися трохи на північ від Водяного.

Битва за Бахмут, карта ISW станом на вечір 22 березня

Джерело: Ракурс


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